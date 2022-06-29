Дело юриста из Владивостока с мировой компанией вышло на новый уровень

Спасский районный суд Приморского края начал рассмотрение дела по иску руководителя юридической компании "Аргумент" Дмитрия Качана к сети магазинов H&M по факту дискриминации российских покупателей по национальному признаку, сообщает ИА UssrMedia.
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