Удары всё мощнее: ответ РФ на атаки разорвал на куски новейшие объекты ВСУ

Ночь на 8 октября стала очередным испытанием на прочность для российской системы ПВО. Украинские формирования предприняли попытку массированного удара по территории страны, затронув, в частности, Рязанскую область, Башкирию и Краснодарский край.
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