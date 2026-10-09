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Аргументы и Факты

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Удары всё мощнее: ответ РФ на атаки разорвал на куски новейшие объекты ВСУ

Удары всё мощнее: ответ РФ на атаки разорвал на куски новейшие объекты ВСУ

Ночь на 8 октября стала очередным испытанием на прочность для российской системы ПВО. Украинские формирования предприняли попытку массированного удара по территории страны, затронув, в частности, Рязанскую область, Башкирию и Краснодарский край.

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