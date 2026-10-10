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Как я выбирала инвестиционную стратегию для стабильного пассивного дохода

Как я выбирала инвестиционную стратегию для стабильного пассивного дохода

Инвестирование часто представляют как сложный мир графиков, терминов и рискованных решений. Однако за всей этой терминологией скрывается простая идея: заставить имеющиеся деньги работать и приносить дополнительный доход.

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