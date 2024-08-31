В чём разница у женщин с разной грудью

Женщины с большой грудью - всегда могут поймать такси - им всегда уступают лучшие места в автобусе - делают простой бег трусцой очень зрелищным видом спорта - оставляют сухим журнал, который читают лежа в ванне - обладают дополнительным аргументом воздействия (на мужчин, которые ниже их ростом) - обычно могут легко найти оброненный попкорн после просмотра кино - всегда могут носить с собой еще немного денег - всегда лучше плавают - знают куда смотреть в первую очередь в поисках упавшей сережки - редко остаются без партнера на медленный танец - никогда не покупают машины с подушками безопасности - и еще одно пиво им всегда есть куда положить Женщины с маленькой грудью - не вызывают аварий на дороге каждый раз, когда наклоняются - всегда выглядят моложе - капли и крошки еды всегда оказываются на салфетке разложенной на коленях - всегда могут увидеть свои туфли - легко могут спать на животе - нет проблем сесть за руль маленького авто - знают, что люди легко могут прочесть всю надпись на их футболке - знают, что все то, что не помещается в руке - ненужные излишки - могут опоздать в театр и сесть на место не отвлекая весь ряд - могут ходить на аэробику не рискуя послать себя в нокаут - никогда не слышат в свой адрес слова "силикон".