Белгородцам без прививки от коронавируса могут отказать в приёме на работу

В национальный календарь прививок на 2022 год включили вакцинацию от коронавируса. Её обязательно должны пройти несколько категорий людей: пенсионеры; пациенты с хроническими заболеваниями; медики, преподаватели, работники сферы услуг, соцобслуживания, МФЦ, организаций транспорта и энергетики, государственные гражданские и муниципальные служащие, сотрудники правоохранительных органов и государственных контрольных органов, действующих в пунктах пропуска; вахтовики; волонтёры; призывники; военнослужащие; студенты СПО и вузов старше 18 лет; люди, проживающие в организациях соцобслуживания; жители городов-миллионников.