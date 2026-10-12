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Аргументы недели

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«Яндекс» восстанавливает дата-центры после атак БПЛА

«Яндекс» восстанавливает дата-центры после атак БПЛА

Полное восстановление инфраструктуры дата-центров «Яндекса», пострадавших от серии атак беспилотников, может занять от нескольких недель до нескольких месяцев.

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