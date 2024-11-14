Компания «Аквариус» инвестирует 2 миллиарда рублей в производство печатных плат под Москвой

Компания «Аквариус», известный производитель вычислительной техники, объявила о планах инвестировать 2 миллиарда рублей в создание завода по производству печатных плат, который будет расположен в Подмосковье.
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