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«Необходимы 5 шагов». В Госдуме предлагают структурировать борьбу с терроризмом

«Необходимы 5 шагов». В Госдуме предлагают структурировать борьбу с терроризмом

Депутат-справедливоросс Дмитрий Гусев предлагает провести в Госдуме заседание с правоохранительными органами о безопасности, а по его итогам – парламентские слушания о миграционной политике:«Трагедия, которая произошла в «Крокус Сити», подчеркнула, что спецоперация на Украине вступила в новый этап.

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