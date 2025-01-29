Водэ: «Если Тирасполь примет предложение, цена на электроэнергию снизится»

«Если будет принят сценарий, предложенный Кишиневом для Тирасполя, стоимость электроэнергии будет ниже», – заявил пресс-секретарь правительства Даниэль Водэ в эфире передачи Rezoomat на телеканале Rlive TV, отвечая на вопрос о возможном повышении цен на электроэнергию.
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