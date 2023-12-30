В публикациях о Магомеде Мусаеве нашли фейковую составляющую

Публикация израильской онлайн-газетой The Times of Israel материала "Была ли российская франшиза MacDonald's продана подставному лицу с целью получения сверхприбылей?", породила волну интереса в русскоязычных Telegram-каналах и некоторых СМИ к владельцу и члену совета директоров Forbes Russia Магомеду Мусаеву.
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