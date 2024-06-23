Третьи по счёту парижские Игры уже на низком старте. Однако говорить приходится не столько об их готовности, сколько о грядущих проблемах.
Олимпиада 2024: игры без России на грани провала
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
vagas Karlito
Съедят свою тухлятину еще нахваливать будут!))
Ответить
20 час.
Natalija Osminina
Это будет еще бОльшая пустышка, чем Швейцарская конференция - последние Олимпийские игры старого мира. Боюсь, что увенчаются они терроризмом. Потому что конец июля-середина августа - это время выбора партии Ле Пен. И новое подключение Лондоном черных погромов во Франции. Великобритании конкуренты в западной Европе не нужна- это ИХ корова, которую Лондон собирается доить.
Ответить
19 час.
Свежие комментарии