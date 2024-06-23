Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 486 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalija Osminina
    Блатной уголовный жаргон-у тебя с дружками-Витковским и Светлостью)) Все трое из одной камеры вещаете.Жившие в СССР ник...
  • Александр Макеев
    Автор статьи прав. Но лишь на 10%. Он не учёл самый важный фактор цивилизации: мировоззрение человека. А ведь мировоз...Как победить корр...
  • Наталия Шумакова
    👍👏👏👏👏👏👏Тихая революция и...

Олимпиада 2024: игры без России на грани провала

Олимпиада 2024: игры без России на грани провала

Третьи по счёту парижские Игры уже на низком старте. Однако говорить приходится не столько об их готовности, сколько о грядущих проблемах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
vagas Karlito
Съедят свою тухлятину еще нахваливать будут!))
Ответить
20 час.
Natalija Osminina
Это будет еще бОльшая пустышка, чем  Швейцарская конференция - последние Олимпийские игры старого мира. Боюсь, что увенчаются они терроризмом. Потому что конец июля-середина  августа - это время  выбора партии Ле Пен. И  новое подключение Лондоном черных погромов во Франции. Великобритании конкуренты в западной Европе не нужна- это ИХ корова, которую Лондон собирается доить.
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх