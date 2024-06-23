Natalija Osminina

Это будет еще бОльшая пустышка, чем Швейцарская конференция - последние Олимпийские игры старого мира. Боюсь, что увенчаются они терроризмом. Потому что конец июля-середина августа - это время выбора партии Ле Пен. И новое подключение Лондоном черных погромов во Франции. Великобритании конкуренты в западной Европе не нужна- это ИХ корова, которую Лондон собирается доить.