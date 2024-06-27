Принуждение к капитуляции? Зачем министр обороны США звонил Белоусову

Коллаж ЦарьградаСегодня 66K прочитали Пресс-секретарь американского военного ведомства Патрик Райдер сообщил, что телефонный разговор Ллойда Остина с Андреем Белоусовым прошёл по инициативе американской стороны, однако повода для звонка не назвал.