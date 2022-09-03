Специалисты РХБ защиты ВВО замаскировали колонну военной техники в рамках СКШУ «Восток-2022»

Для выполнения специальных задач была задействована специальная техника, стоящая на вооружении соединений РХБ защиты Восточного военного округа.
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