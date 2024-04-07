Рассыпающийся мир

Первым реальным нападением на экстерриториальную собственность другого государства за многие десятилетия стала атака иранского консульства в Дамаске - а последним таким нападением была атака китайского посольства в Белграде в 1999 году, во время бомбежек Сербии.
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