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Военные новости ★ спецоперация

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Рассыпающийся мир

Рассыпающийся мир

Первым реальным нападением на экстерриториальную собственность другого государства за многие десятилетия стала атака иранского консульства в Дамаске - а последним таким нападением была атака китайского посольства в Белграде в 1999 году, во время бомбежек Сербии.

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