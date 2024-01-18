А ларчик просто открывался

Вадим Кузнецов

Был когда-то такой музыкант и автор. Придумывал хорошие, интересные песни, пел их. Правда, попался как-то раз на воровстве, плагиате. Но и свои песни были хороши. Давно это было, эпоху или две назад. А сейчас его нет. Бегает какой-то тип, и говорит, что он Б.Г. Но он не настоящий.