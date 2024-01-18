Предательство Бориса Гребенщикова* имеет вескую причину Некогда певец, а ныне скорее политический "обозреватель" на окладе Борис Гребенщиков* покинул Россию вскоре после начала специальной военной операции (СВО) на Украине вслед за другими идейными предателями.
А ларчик просто открывался
Комментарии
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Олег Тимофеев
Ни Макаревич ни Пугачева много кто не выдержал испытание успехом.
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6 час.
Вадим Кузнецов
Был когда-то такой музыкант и автор. Придумывал хорошие, интересные песни, пел их. Правда, попался как-то раз на воровстве, плагиате. Но и свои песни были хороши. Давно это было, эпоху или две назад. А сейчас его нет. Бегает какой-то тип, и говорит, что он Б.Г. Но он не настоящий.
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2 час.
Людмила Свириденко
Завистливый он! Уж как он Цою завидовал, и его популярности. Тоже, кстати, не поленился в грязи искупать. Дрянь человечек, одним словом!
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1 час.
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