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Царьград

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"Обстановка изменилась": Финны хотят снять запрет на противопехотные мины

"Обстановка изменилась": Финны хотят снять запрет на противопехотные мины

Насмотревшись на США, финны захотели выйти из Оттавской конвенции, чтобы снять запрет на противопехотные мины.

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