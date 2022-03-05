Сятери об отъезде финнов из КХЛ: «Хотели бы дальше сражаться в плей-офф. Но ситуация такова, что мы должны быть с семьями»

Харри Сятери высказался об отъезде финских легионеров из КХЛ.  Вратарь Харри Сятери и защитник Юрки Йокипакка покинули «Сибирь» по ходу серии первого раунда Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым» (0-2).

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