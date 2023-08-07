Эксперт рассказал, почему Украина скоро потеряет Херсон и Запорожье: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 7 августа 2023 — новости фронта Донбасса, обзор событий, Карта СВО, Новости СВО день 530-й

ВБ

Вячеслав Белослюдов

День 530-й. Бои под Авдеевкой и Артёмовкой. Украина скоро потеряет Херсон и Запорожье. Интересно при чём тут они, если бои под Авдеевкой и Артёмовкой 530 день и до того ещё 8 лет? Скоро это когда? На какой год. ... ну не пишите уже эту чухню, да ещё с такими заголовками.