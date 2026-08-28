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Аргументы и Факты

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Путин поручил создать новый атлас профессий будущего

Путин поручил создать новый атлас профессий будущего

В России будет создан атлас с профессиями будущего, в том числе и военными. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии форума «Сильные идеи для нового времени».

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