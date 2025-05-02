«Мое отношение к Трусовой? Шикарное!» Плющенко ответил на вопросы подписчиков

– Кто будет злой королевой в «Белоснежке»? – Одна из моих любимых фигуристок! (здесь Плющенко добавил фото Анны Щербаковой – Спортс’‘) – Какое ваше отношение к Александре Трусовой? – Шикарное! – Вы верите, что Макару (Игнатову) по силам сделать пять квадов в произвольной? – Вне всяких сомнений! – Как вы думаете, есть ли реальные соперники у Ильи Малинина на ОИ-2026? – Если не будет совершать ошибки – соперников нет! Главное, их не совершать.