НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

next WAR

2 подписчика

ВС РФ ведут штурм позиций ВСУ под Авдеевкой, украинские источники называют обстановку на данном направлении критической

ВС РФ ведут штурм позиций ВСУ под Авдеевкой, украинские источники называют обстановку на данном направлении критической

На Авдеевском участке фронта ситуация для украинских формирований становится все более сложной. Это следует не только из сообщений российских военных корреспондентов, но и из анализа обстановки от западных и украинских обозревателей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх