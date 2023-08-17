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Над Челябинском продолжает висеть смог

Над Челябинском продолжает висеть смог

В воздухе Челябинска зафиксировали превышение ПДК по ряду загрязняющих веществ. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, в столице Южного Урала и ряде территорий области продолжает наблюдаться дымка.

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