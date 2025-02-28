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Главное из выступления Верховного на заседании коллегии ФСБ

Вчера,  в день   сил   специальных  операций  (он  же  день  "вежливых  людей"  -  ведь  именно  27  февраля 2014  года  в  Крыму  появились  вежливые  люди  в  зеленом)  состоялось  заседание коллегии  ФСБ, на  котором  выступил  Верховный.

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