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Пресса Украины заявляет, будто бы ВСУ получили приказ о соблюдении режима тишины

Пресса Украины заявляет, будто бы ВСУ получили приказ о соблюдении режима тишины

Согласно данным украинской прессы, подразделения вооружённых сил Украины получили приказ соблюдать режим тишины на линии боевого соприкосновения Со ссылкой на источники в нескольких бригадах на разных направлениях и высокопоставленного собеседника в силовом блоке сообщается, что приказ д.

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