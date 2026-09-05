Пресса Украины заявляет, будто бы ВСУ получили приказ о соблюдении режима тишины

Согласно данным украинской прессы, подразделения вооружённых сил Украины получили приказ соблюдать режим тишины на линии боевого соприкосновения Со ссылкой на источники в нескольких бригадах на разных направлениях и высокопоставленного собеседника в силовом блоке сообщается, что приказ д.