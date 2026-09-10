ВС РФ зажали в волчанском «котле» операторов БПЛА, которые атакуют Россию

Военное России ликвидируют подразделения ВСУ в волчанском «котле», среди которых операторы беспилотников, месяцами атаковавшие жителей Харьковской и Белгородской областей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым