Боррель: Ситуация становится хуже, нужно наращивать военную помощь Украине

Необходимо наращивать военную помощь Украине, в первую очередь средств ПВО. Об этом в Люксембурге перед началом заседания совета глав МИД ЕС заявил глава евродипломатии Жозеп Борель, сообщает РИА Новости.
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