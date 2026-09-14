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33-летняя Катерина Ковальчук выбрала палату с джакузи: роды у Гарика Харламова обошлись примерно в 2 миллиона рублей

10 сентября в семье комика Гарика Харламова и актрисы Катерины Ковальчук случилось пополнение — у пары родилась дочь, которую назвали Алисой.

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