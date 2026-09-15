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Регион 29

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Жителю Коряжмы грозит пожизненное за покушение на сбыт 900 граммов наркотиков

Жителю Коряжмы грозит пожизненное за покушение на сбыт 900 граммов наркотиков

По версии следствия, молодой человек расфасовывал оптовые партии в арендованной квартире и делал тайники в Котласе и Коряжме.

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