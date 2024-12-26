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Силы нового сирийского правительства начали преследование сторонников Асада

Силы нового сирийского правительства начали преследование сторонников Асада

Силы безопасности нового сирийского правительства начали преследовать сторонников прежнего режима Башара Асада.

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