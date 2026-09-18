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В Алтайском крае стартовали трехдневные выборы в Госдуму и АКЗС

В Алтайском крае стартовали трехдневные выборы в Госдуму и АКЗС

И федеральный, и региональный парламент изберут на пять лет В пятницу, 18 сентября, в Алтайском крае, как и по всей стране, начались трехдневные выборы депутатов в Госдуму и региональные парламенты.

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