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Пятый канал

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Назван сценарий укрепления рубля после снижения ключевой ставки

Назван сценарий укрепления рубля после снижения ключевой ставки

Рубль способен оставаться крепким и даже укрепляться на фоне снижения ключевой ставки, если влияние процентного фактора компенсируют внешняя торговля и бюджетные операции, рассказал изданию «Газета.

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