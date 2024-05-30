Украинские боевики ударили по электроподстанции в Запорожской области

Украинские боевики с помощью беспилотника ударили по электроподстанции в Запорожской области, в результате чего без электричества остались 1875 жителей города Каменка-Днепропетровская и села Великая Знаменка.
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