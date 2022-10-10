Современная тачанка и методы противодействия

Сегодня боевые действия на Украине показали, насколько может быть эффективной легкая бронетехника. ВСУ демонстрируют просто прекрасное владение и применение легких бронированных и вооруженных автомобилей, при помощи которых штурмовые группы создают напряжение и практически размечают путь для тяжелой техники.