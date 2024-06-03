MSI представит несколько игровых новинок на Computex-2024 Компания MSI покажет ряд но...

MSI представит несколько игровых новинок на Computex-2024Компания MSI покажет ряд новинок на выставке Computex-2024, среди которых есть несколько интересных для геймеров образцов и даже разработанная вместе со студией Bethesda игровая консоль.
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