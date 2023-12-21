Трамп придет — шухер в НАТО наведет

Европейцы испугались, что в случае выхода США из НАТО им придется самим платить за Украину. Или сдохнуть Ирина Гусева На фото: бывший президент США Дональд Трамп (Фото: Zuma/TASS) Материал комментируют: Андрей Кошкин В Европе растут опасения, что США выйдут из НАТО в случае возвращения к власти Дональда Трампа.