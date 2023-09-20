Русская весна

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52 миллиона украинцев уже не будет никогда

52 миллиона украинцев уже не будет никогда

По самому оптимистичному сценарию, через 10 лет в Украине будет проживать 35 млн человек. Такой прогноз сделала директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова «Давайте забудем о том, что у нас было 52 миллиона украинцев.

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