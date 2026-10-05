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Нижегородская правда

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«Единая Россия» обеспечит раскрытие потенциала регионов страны

«Единая Россия» обеспечит раскрытие потенциала регионов страны

На первом пленарном заседании Госдумы IX созыва Владимир Путин отметил, что российское законодательство должно отвечать требованиям времени и поддерживать талант нашего народа.

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