Общественный штаб: Москвичи активно голосуют на избирательных участках

Сегодня проходит первый день выборов по всей стране Александр Асафов, заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве, член Общественной палаты Москвы, политолог, сообщил в беседе с журналистами, что первый день выборов избиратели в Москве активно участвуют в голосовании на избирательных участках по всему городу.