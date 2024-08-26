Аэропорт Саратова снова работает

В аэропорту Саратова утром вводились временные ограничения на прием и отправку самолетов, был задержан один рейс в Москву, сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме, об этом сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.
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