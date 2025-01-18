Прокуратура Москвы арестовала имущество Моргенштерна

Прокуратура Москвы наложила арест на имущество иностранного агента Алишера Моргенштерна*. Как говорится в Telegram надзорного ведомства, арестованы были дом, земельный участок и ряд других объектов иноагента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии