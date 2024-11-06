Лаборатория «ИЛАН-Норильск» проверила 112 тысяч тонн асфальтобетонной смеси за 10 месяцев

С января по октябрь 2023 года лаборатория предприятия «ИЛАН-Норильск» обработала 112 тысяч тонн асфальтобетонной смеси различных марок, а также провела испытания щебня (547,2 тысячи тонн), отсева дробления (73,4 тысячи тонн) и битумной эмульсии (300 тонн).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии