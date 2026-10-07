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Вот история

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Налог на вклады в 2026 году: как считают, сколько платить и почему суммы растут

Каждый год, открывая депозит или продлевая старый, я всё чаще задумываюсь не только о цифрах доходности в рекламных проспектах, но и о том, сколько в итоге придётся отдать государству.

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