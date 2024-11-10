Рекордное количество «Гераней» над Киевом и Одессой, удары по Украине на сегодня, 10 ноября Юлия СоколоваВоздушная тревога не смолкала всю ночь в Киеве, Одессе и Сумах.
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