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Микросхемы нового поколения: ASML готовит литографическую систему Hyper NA

Микросхемы нового поколения: ASML готовит литографическую систему Hyper NA

Новая технология Hyper NA позволит печатать элементы размером около 5 нм Нидерландская ASML совместно с немецким производителем оптики Carl Zeiss приступила к разработке литографической системы нового поколения под названием Hyper NA.

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