Китай и Индонезия провели встречу сопредседателей двустороннего механизма диалога и сотрудничества на высоком уровне

Чанчунь, 13 июня /Синьхуа/ -- Глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И и координатор Индонезии по сотрудничеству с Китаем, министр-координатор по морским делам и инвестициям Лухут Бинсар Панджаитан в четверг в провинции Цзилинь /Северо-Восточный Китай/ провели встречу сопредседателей китайско-индонезийского механизма диалога и сотрудничества на высоком уровне.