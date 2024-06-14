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Китай

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Китай и Индонезия провели встречу сопредседателей двустороннего механизма диалога и сотрудничества на высоком уровне

Чанчунь, 13 июня /Синьхуа/ -- Глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И и координатор Индонезии по сотрудничеству с Китаем, министр-координатор по морским делам и инвестициям Лухут Бинсар Панджаитан в четверг в провинции Цзилинь /Северо-Восточный Китай/ провели встречу сопредседателей китайско-индонезийского механизма диалога и сотрудничества на высоком уровне.

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