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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ювентус» может арендовать Санчо, если «МЮ» будет платить ему часть зарплаты. Вингер зарабатывает 8,5 млн евро в год

Туринский клуб хочет усилить состав вингерами, чтобы перейти со схемы Массимилиано Аллегри 3-5-2 на 4-2-3-1 при Тиаго Мотте, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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