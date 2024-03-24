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Муфтий Гайнутдин наградит Ислама Галилова медалью мусульман «За заслуги»

Муфтий Гайнутдин наградит Ислама Галилова медалью мусульман «За заслуги»

Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин решил наградить медалью мусульман «За заслуги» 15-летнего Ислама Халилова, который своими грамотными действиями спас около сотни людей в Crocus City Hall.

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