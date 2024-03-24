Муфтий Гайнутдин наградит Ислама Галилова медалью мусульман «За заслуги»

Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин решил наградить медалью мусульман «За заслуги» 15-летнего Ислама Халилова, который своими грамотными действиями спас около сотни людей в Crocus City Hall.
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