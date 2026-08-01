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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маккенна о «Торонто»: «Обычно первые номера драфта попадают в команды, которые сливают сезоны. В моем случае это не так. Я знаю, что мне повезло»

Первый номер драфта НХЛ-2026 Гэвин Маккенна порадовался тому, что попал в « Торонто ».  В прошлом сезоне клуб занял 15-е место в Восточной конференции и впервые с 2016 года не попал в плей-офф.

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