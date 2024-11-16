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Президент АМО Турции заявил о вреде формата «все включено» для туристов

Президент АМО Турции заявил о вреде формата «все включено» для туристов

Популярная в турецких отелях система «все включено» плохо влияет на путешественников. Из-за нее туристы редко выходят из отеля и много едят, заявил РИА «Новости» президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу.

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