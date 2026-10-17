В Краснодаре по состоянию на утро 17 октября топливо продают 85 из 115 автозаправочных станций, при этом дизельное топливо есть на всех действующих объектах, а бензин АИ-92 и АИ-95 отпускают 52 и 48 заправок соответственно.
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